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حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 2015/5/26

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حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 2015/5/26 حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 2015/5/26
هم مصدر للبهجة والسعادة دائمًا بالإضافة إلى تمتعهم بالصدق يعتبرون مصدر أمان لغيرهم صادقون ومبهجون إلى أقصى درجة، فهم دائمًا مصدر للسعادة وأمان للمحيطين بهم، أما عن حظ البرج لهذا اليوم يقول خبير الأبراج محمد فرعون: "رغم المشكلات التى عانيت منها الفترة الماضية كثيرًا من المشكلات والتى جعلتك تتعرض للضغط النفسى والعصبى، إلا أن اليوم ستتغير حياتك إلى الأفضل".

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية


>اليوم ستتخلص من ضغوط قليلة من العمل، وينصح خبير الأبراج محمد فرعون بأهمية أخذ عدد من الأيام كإجازة والسفر إلى مكان هادئ ويفضل الشواطئ حتى تعيد تنظم أوراقك وتتخلص من كل الأعباء التى تفوق طاقتك، وتعمل على استغلال طاقتك بشكل خاطئ.

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية


>رغم المشكلات التى تواجهها إلى أنك على المستوى العاطفى تشهد استقرار إلى حد ما، خصوصًا أن شريك الحياة يعانى من بعض المشكلات الطارئة على مستوى العمل إلا أنك قادر على مساعدته فى تجاوزها.

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مصر 365

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