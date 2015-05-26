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حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/5/26

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حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/5/26 حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/5/26
يتمتع أصحاب برج الثور بالتظاهر بالبرود التام وقتًا طويلاً ثم ينفجر لأتفة الأسباب، يفضل الأسلوب السلبى بدلاً من ملاحقة أهدافه بصورة إيجابية، وهذا يجعله يلازم بيته فى غالبية الأوقات، أما بخصوص حظ مواليد هذا البرج ليوم الثلاثاء، فتتوقع خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى: "أن هذا اليوم أنه الأفضل لأنه يعيد إليك الأمل والاستقرار التى تحمل بهم كثيرًا.

توقعات جاكلين عقيقى لبرج الثور على المستوى المهني:
>تؤكد جاكلين أن بخصوص يوم الثلاثاء سيشهد أخبارا سعيدة فى حياتك خاصة فى حياتك العملية لذلك اطمئن فكل ما عليك فعله هو ضبط النفس والتخلى عن بعض الأفكار المتعالية حتى تستطيع التفكير بإيجابية تساعدك على الوصول إلى الاستقرار الذى تبحث عنه، اطمئن وضعك فى هذا اليوم سيتحسن بشكل تدريجي، ولعلك تفرح بتطور مهم حين تدور عجلة الحياة بشكل سريع وإيجابى فى هذا اليوم.

على مستوى العلاقات العامة


>أبواب الحوار ستفتح أمامك وتحفزك على المشاركة فى الحياة الاجتماعية لتخرج من عزلتك لتلبى الدعوات وتوجهها أنت بدورك، سيكون هناك تطور كبير على مستوى العلاقات الاجتماعية، يغير لك مسار حياتك فى الفترة المقبلة.

على مستوى العاطفة


>تبدأ الأمور بالتحسن بعد معاناة الشهر الماضى، وتتقبل ما يقوله الحبيب وتبدو أكثر انفتاحًا، وعليك أن تستعيد سلامتك الداخلية وهو الأمر الذى يشجعك على إيجاد التسويات وتقريب المسافة بينك وبين الحبيب.
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مصر 365

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