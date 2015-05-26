ولي عهد عجمان يبحث مع سفير تركيا علاقات التعاون

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في مكتبه في الديوان الأميري أمس، مصطفى ليفينت بيلغن سفير الجمهورية التركية الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير.. متمنيا له طيب الإقامة والتوفيق في مهامه، مؤكدا أنه سيجد من قبل المسؤولين كل تعاون في أداء عمله.

وبحث سموه والسفير خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وسبل تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

من جانبه أثنى السفير التركي على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، مشيدا بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف الميادين.