أخبار عاجلة

«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

ولي عهد عجمان يبحث مع سفير تركيا علاقات التعاون

Google+ Print
ولي عهد عجمان يبحث مع سفير تركيا علاقات التعاون ولي عهد عجمان يبحث مع سفير تركيا علاقات التعاون

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في مكتبه في الديوان الأميري أمس، مصطفى ليفينت بيلغن سفير الجمهورية التركية الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير.. متمنيا له طيب الإقامة والتوفيق في مهامه، مؤكدا أنه سيجد من قبل المسؤولين كل تعاون في أداء عمله.

وبحث سموه والسفير خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وسبل تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

من جانبه أثنى السفير التركي على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، مشيدا بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف الميادين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية