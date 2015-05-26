عمار النعيمي وراشد المعلا يطلعان على خطة الانتخابات

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، كلاً على حدة، على خطة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي والمقررة في 3 أكتوبر 2015.

واستقبل سمو ولي عهد عجمان أمس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات ومعالي حمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة.

حضر اللقاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وعبدالله أمين الشرفا المستشار في الديوان الأميري وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وأحمد إبراهيم رئيس مكتب ولي عهد عجمان وعدد من كبار المسؤولين.

ومن جهة أخرى، اطلع سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين على خطة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي والمقررة في 3 أكتوبر 2015.

جاء ذلك لدى استقبال سموه أمس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ومعالي حمد عبدالرحمن المدفع، بحضور ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري بأم القيوين.

وتأتي هذه الانتخابات ضمن برنامج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي ورد في خطاب التمكين في العام 2005 وهي الانتخابات الثالثة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم خلال اللقاءين استعراض البرنامج الانتخابي وخصائص انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015.

واستمع معالي الدكتور قرقاش إلى الملاحظات والتوجيهات الواردة من سموهما وأكد معاليه أن دولة الإمارات مستمرة في تطوير نظام المشاركة السياسية وحسب التصور الذي وضعته القيادة السياسية وبما يعزز التجربة التنموية للدولة وتحديث قنوات المشاركة الشعبية.

ويأتي هذان اللقاءان في إطار الأعراف التقليدية للاستماع إلى ملاحظات وتوجيهات أصحاب السمو الحكام أعضاء المجلس الأعلى وأولياء عهودهم فيما يصب نحو تطوير التجربة وتعزيز المسار السياسي للدولة.