إعفاء المشاريع المدعومة من صندوق خليفة من الرسوم

عقد مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أول من أمس اجتماعه الدوري الثاني لعام 2015 برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الجهاز.

واستعرض المجلس خلال الإجماع عدداً من البنود والمشاريع التي من شأنها تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في إمارة أبوظبي ومن أبرزها الموافقة على إعفاء كافة منشآت مشاريع رواد الأعمال المدعومة من صندوق خليفة لتطوير المشاريع من رسوم الخدمات المقدمة من قبل الجهاز باستثناء رسوم المخالفات وتأخير التجديد لأي شهادة أو تصريح صادر عن الجهاز بعد مرور ثلاثين يوماً من انتهائها ورسوم إصدار تصريح إعادة مزاولة النشاط لمنشأة غذائية مغلقة.

ووافق المجلس على تخفيض رسوم الخدمات الرئيسية والمقدمة إلكترونياً عبر بوابة الجهاز الإلكترونية بنسبة تتراوح ما بين 5 و 20% بدءاً من الأول من يوليو 2015 وذلك بهدف تشجيع وتحفيز المتعاملين على استخدام الخدمات الإلكترونية ولتحقيق الريادة على مستوى الدولة بتقديم حوافز للمتعاملين لتشجيعهم على استخدام الخدمات الإلكترونية والتي بدورها ترفع معدلات رضا المتعاملين عن الجهاز بصفة عامة والخدمات الإلكترونية والذكية بصفة خاصة إلى جانب المساهمة في تقليص عدد زيارات المتعاملين إلى الإدارات الحكومية مما يؤدي إلى تعزيز الإنتاجية في المجتمع على أن يتم تقييم المبادرة في نهاية العام الحالي.

موازنة

واعتمد المجلس موازنة الجهاز المقترحة لعام 2016 ووافق على إطلاق اسم «أسبوع أبوظبي للغذاء» على الأسبوع الذي يصادف انعقاد معرض سيال 2015 ليصبح من 6 إلى 12 ديسمبر ويشمل معرض سيال الشرق الأوسط ومعرض أبوظبي الدولي لتجار التمور ومؤتمراً غذائياً.

وأوصى المجلس بالتنسيق مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة لضم أسبوع أبوظبي للمأكولات ضمن هذا الأسبوع ودعوة المؤسسات الحكومية لعقد صفقاتها الخاصة بالأغذية خلال معرض سيال الشرق الأوسط.

تحالف الأمن الغذائي

وناقش المجلس مقترح تحالف الأمن الغذائي الرامي إلى تنسيق جهود الشركاء الرئيسيين من القطاع العام والخاص بما يخدم سياسات واستراتيجيات الأمن الغذائي لإمارة أبوظبي .. واستعرض محاور وتوصيات الاجتماع الثالث عشر للجنة العلمية للجهاز ووجه بضرورة التركيز على البرامج والأنشطة التي تخدم استراتيجية الحكومة وتسهم في الارتقاء بقطاع سلامة الأغذية.

واستعرض المجلس مشروع إنشاء المركز المرجعي لأمراض الإبل بالتعاون مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان والذي بتنفيذه ستكون إمارة أبوظبي الأولى في وجود مختبر مرجعي لأمراض الإبل على المستوى العالمي حيث يوجد حالياً 49 مركزاً مرجعياً يغطي 46 موضوعاً متعلقاً بصحة الحيوان في 26 دولة ولا يوجد من بين هذه المراكز المرجعية مركز متخصص في أمراض الإبل .. كما أن هذا المركز من المنتظر أن يصبح الذراع العلمي الذي سيتم الاستناد إليه من قبل المنظمة العالمية لصحة الحيوان والدول الأعضاء في وضع الطرق القياسية واتخاذ قراراتهم بشأن أمراض الإبل.

العلوم البيطرية

وناقش المجلس كذلك برنامج العلوم البيطرية والتقرير الدوري لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة والتقرير النهائي لمشروع إعادة تنظيم قطاع البيع بالتجزئة «البقالة» ومده ليشمل مدينة العين والمنطقة الغربية.

حضر الاجتماع معالي الدكتور مغير خميس الخييلي ومحمد عمر عبدالله بلفقيه ورزان خليفة المبارك وخليفة محمد حمد فارس المزروعي وفارس عبيد سالم عبيد الظاهري.