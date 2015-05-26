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"علاج اضطرابات التوحد" ندوة بتربية دمياط

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"علاج اضطرابات التوحد" ندوة بتربية دمياط "علاج اضطرابات التوحد" ندوة بتربية دمياط
عقدت كلية التربية بجامعة دمياط ندوة عن الاتجاهات الحديثة لتشخيص وعلاج اضطراب التوحد، جاءت الندوة العلمية بقسم علم النفس والصحة النفسية بكلية التربية بدمياط.

لتقديم كل ما هو جديد عن علاج التوحد وأهم الأبحاث التى تناولته، وذلك تحت رعاية الدكتور رمضان الطنطاوى رئيس جامعة دمياط ودكتور معاطى نصر عميد كلية التربية، وأيضا دكتور محمود جلال الدين سليمان وكيل الكلية للدراسات العليا بالكلية ود عبد الناصر أنيس عبد الوهاب رئيس قسم علم النفس والصحة النفسية بالكلية.

وتناولت الندوة النماذج الحديثة فى تشخيص وعلاج اضطراب التوحد، الطرق الخاصة بتعليم الأطفال ذوى اضطراب التوحد وأساليب رعايتهم وأيضا التجارب والخبرات العالمية والإقليمية والمحلية فى رعاية وتعليم ذوى اضطراب التوحد، كما تناولت الإرشاد الأسرى لأسر الأطفال ذوى اضطراب التوحد .

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