أخبار عاجلة

«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إقامة مدرسة ثانوية بقرية النطاف على مساحة 14قيراطا بكفر الشيخ

Google+ Print
إقامة مدرسة ثانوية بقرية النطاف على مساحة 14قيراطا بكفر الشيخ إقامة مدرسة ثانوية بقرية النطاف على مساحة 14قيراطا بكفر الشيخ
أكد مصطفى مرعى مدير عام إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، أنه تقدم بمذكرة للعرض على الدكتور شاكر ندا، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ , تفيد بتبرع أحمد الشوادفى عبد الله، بمساحة 14 قيراطًا، لإقامة مدرسة ثانوى جديدة، بجوار مدرسة الباز الإعدادية بالكفر الجديد.

وكان وكيل الوزارة قد استقبل مدير عام إدارة غرب، والمواطن المتبرع، برفقة محمود مصباح رئيس مجلس الآباء بإدارة غرب، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن قيد قطعة الأرض لصالح التربية والتعليم، حتى يتسنى للمديرية اتخاذ إجراءات بناء المدرسة.

ومن جانب آخر، وافق الدكتور شاكر ندا وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على طلب رئيس مجلس الأباء بإدارة غرب التعليمية، بإنشاء مدرسة ثانوى بمجمع النطاف للتعليم الأساسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365