إقامة مدرسة ثانوية بقرية النطاف على مساحة 14قيراطا بكفر الشيخ

أكد مصطفى مرعى مدير عام إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، أنه تقدم بمذكرة للعرض على الدكتور شاكر ندا، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ , تفيد بتبرع أحمد الشوادفى عبد الله، بمساحة 14 قيراطًا، لإقامة مدرسة ثانوى جديدة، بجوار مدرسة الباز الإعدادية بالكفر الجديد.

وكان وكيل الوزارة قد استقبل مدير عام إدارة غرب، والمواطن المتبرع، برفقة محمود مصباح رئيس مجلس الآباء بإدارة غرب، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن قيد قطعة الأرض لصالح التربية والتعليم، حتى يتسنى للمديرية اتخاذ إجراءات بناء المدرسة.

ومن جانب آخر، وافق الدكتور شاكر ندا وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على طلب رئيس مجلس الأباء بإدارة غرب التعليمية، بإنشاء مدرسة ثانوى بمجمع النطاف للتعليم الأساسي.