للمقلعين عن التدخين.. بدائل تساعدك على الصمود

يمكنك كمقلع عن التدخين أن تساعد وتحفز نفسك على الاستمرار على هذا الطريق الصحيح، فى ابتعادك عن السيجارة وبالبدء فى ممارسة حياة صحية بلا دخان، وهو ما ينصحك به الدكتور أحمد حمدى أخصائى أمراض الجهاز الهضمى والباطنة، والذى أوضح أن حرب المقلع عن التدخين مع الدخان، قوية وتحتاج لمثابرة وصبر شديد، ووسائل مساعدة.

وتابع حمدى ناصحا: المقلع عن التدخين بممارسة جهد بدنى خارق ومنظم كلما شعر بالحاجة إلى السيجارة، حتى يفرز كمية من العرق الصحى الذى يساعده فى الشعور بالراحة وعدم الرغبة فى التدخين، اضافة لتناوله العلكات المنكهة والتى تساعده بشكل عام على تغيير طعم الفم، وعدم الرغبة فى المزيد من السجائر، كما أن تناول خمس وجبات صغيرة يوميا يقتل بداخلك الرغبة فى التدخين على أن تحتوى على بروتين بكميات مناسبة وخضراوات كثيرة.

وكذلك يمكن للمقلع عن التدخين تناول العصائر الطبيعية المحلاة بالعسل، كالبرتقال والفراولة المعدة منزليا، وتناول الخضار الورقى كالخس، والبقدونس، والذى يغنيه عن هذه الرغبة الملحة فى التدخين، إضافة إلى عصير الليمون المحلى بالعسل، وتناول المشروبات الدافئة كالنعناع، والينسون، وتجنب تناول المياه الغازية بأنواعها فى تلك الحالة.