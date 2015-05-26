النظام الغذائى والرياضة لا يمنعان فقدان العضلات مع تقدم العمر

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون أن النظام الغذائى وممارسة الرياضة لا يمنعان فقدان العضلات مع تقدم العمر.

ووفقا لمعدى الدراسة، فإن الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و80 عاما على حد سواء يفقدون 30 إلى 50 فى المئة من كتلة العضلات .

ولاحظ الباحثون فى معرض أبحاثهم أن فقدان العضلات يمكن أن يؤدى إلى انخفاض القوة، مع صعوبة القيام بالمهام اليومية، وزيادة احتياجات الرعاية الصحية وبالتالى زيادة التكاليف.

وقال قائد فريق الباحثون سيان روبنسون، من جامعة ساوثامبتون، إن الوجبات الغذائية السيئة والخمول أمر شائع لدى كبار السن، وبالتالى فمن الأولويات التى يجب اتباعها هى المحافظة على ممارسة النشاط البدنى بانتظام ونوعية النظام الغذائى لمنع اضطراب “sarcopenia” وهو (فقدان العضلات المرتبط بالتقدم فى السن).

وأضاف الباحثون أن ممارسة الرياضة لها فوائد مثيرة للغاية وخاصة فى فترة الطفولة والمراهقة وللبالغين وأيضاً لدى كبار السن، وتساعد على درء العديد من الأمراض.