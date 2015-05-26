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تعافى 53 مصابا بتفجير القطيف وتشييع القتلى بالمنطقة الشرقية بالسعودية

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تعافى 53 مصابا بتفجير القطيف وتشييع القتلى بالمنطقة الشرقية بالسعودية تعافى 53 مصابا بتفجير القطيف وتشييع القتلى بالمنطقة الشرقية بالسعودية
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية فى المنطقة الشرقية مغادرة 10 مصابين من المستشفيات ، بعد تماثلهم للشفاء، اثر حادثة تفجير مسجد الإمام على بن أبى طالب ببلدة القديح بمحافظة القطيف، ليرتفع عدد الذين غادروا المستشفيات بعد تلقى العلاج إلى 53 متعافيا من الإصابة التى لحقت به، فيما لازال 33 مصابا يتلقون العلاج تحت رعاية طبية مناسبة لحالتهم، من بينهم 6 حالات فى أقسام العناية المركزة، ولم تسجل أى حالات وفاة إضافية.

وأوضحت- فى بيان اليوم الاثنين - أنه تم تشكيل لجنة للدعم النفسى والاجتماعي، وباشرت عملها منذ أمس الأحد فى مركز صحى القديح، وتتكون من استشاريين وأخصائيين نفسيين وصيادلة، وقامت بصرف الأدوية اللازمة عند الحاجة، ويستمر عملها ثلاثة أسابيع حسب تقييم الموقف وما تقتضيه الحاجة، حيث بدأ الأطباء فى تقديم الدعم النفسى للمصابين وأسر المتوفين وللأشخاص الذين كانوا يتواجدون فى المسجد خلال وقوع الانفجار.

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية أن جميع الحالات مستقرة فى ظل توفر الإمكانات، وتسير الأمور بشكلها الطبيعى فى المستشفيات التى تقدم الخدمة للمصابين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، والرحمة للمتوفين الذين قضوا فى الاعتداء الإرهابى الآثم.

كانت بلدة القديح ومحافظة القطيف قد شيعت اليوم بمشاركة الالاف ، شهداء الحادث وسط تواجد امنى مكثف ودعوات لنبذ العنف والتطرف.
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