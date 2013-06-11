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طلاب الثانوية العامة بأسيوط يشتكون من صعوبة امتحان "الجبر" للمرحلة الأولى

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طلاب الثانوية العامة بأسيوط يشتكون من صعوبة امتحان "الجبر" للمرحلة الأولى طلاب الثانوية العامة بأسيوط يشتكون من صعوبة امتحان "الجبر" للمرحلة الأولى

كتب : محمود مالك منذ 45 دقيقة

اشتكي طلاب المرحلة الأولى من الثانوبة العامة بمحافظة أسيوط من غموض وصعوبة أغلب النقاط في امتحان مادة الجبر وحساب المثلثات، والتي وصفوها بأنها تحتاج وقت طويل لحلها.

وأشار الطلاب إلى النقاط الصعبة التي وجدوها في الامتحان، وهي "النقطة (ب) في السؤال الثاني، و(أ) في السؤال الثالث، و(أ) في السؤال الرابع، و(ب) في السؤال الخامس".

وقال عمرو حسن، طالب بمدرسة المشير أحمد إسماعيل الثانوية العسكرية، إن الامتحان كان صعبا ويحتاج لوقت طويل لحله، في حين أن النقطة (أ) من السؤال الثالث غامضة تماما.

وأضاف مصطفى حسين، طالب بمدرسة ناصر الثانوية بنين، أن مجمل الامتحان يحتاج لأربع ساعات على الأقل للانتهاء منه، بالإضافة إلى الغموض الذي شمل الامتحان وتسبب في اقتطاع وقت كبير من الإجابة.

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