المستشار الزند وتطوير الشهر العقاري‎.. بقلم | مؤمن عطية

من المعروف أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من المصالح الهامة جدا في وزارة العدل ، ويتردد عليها ألاف المواطنين يوميا من جميع أطياف وطبقات المجتمع المصري ويقوم موثقي الشهر العقاري باستقبال المواطنين والمستثمرين وتوثيق محرراتهم وقضاء مصالحهم ، ويتوقف علي توثيق هذه المحررات أعمال كثيرة خاصة بالمواطنين والمستثمرين ، ولا تتم هذه الأعمال الا بتوثيق تلك المحررات بمكاتب الشهر العقاري ، فيشعر المواطن والمستثمر بالارتياح بمجرد توثيق محرراته بمكاتب الشهر العقاري لانها اخذت صبغة قانونية تضمن حقه ، بل وتبدأ نشاط كل الشركات بعد توثيق عقودها بمكاتب الشهر العقاري ، فيتوقف الاقتصاد متمثلا في نشاط المواطنين و تلك الشركات على مكاتب الشهر العقاري ومدي سرعة انجاز مطالبهم.

فالنهوض بالاقتصاد ضرورة وطنية تستلزم تطوير الشهر العقاري ، ورفع كفاءة العاملين به ، وأعداد داورت لهم ، ورفع مستواهم المادي ، وكذلك تتوقف جميع التعاملات التي تتم بين المواطنين علي توثيقها بمكاتب الشهر العقاري ، فالشهر العقاري بالنسبة للشعب المصري كالماء والهواء لا يمكن الاستغناء عنه.

وتطوير الشهر العقاري يتمثل في تهيئة المكاتب ، فهناك مكاتب غير أدمية ولا تتوفر الاستراحات لاستقبال الجمهور ، فيقف الموطن علي قدميه حتى ينتهي الموظف من عمله ، لأن الأماكن المخصصة للاستراحات لا تستوعب جميع المواطنين ، ومنهم كبير السن والمريض والعامل والمستثمر ، وتعديل التشريعات المنظمة للشهر العقاري والتوثيق لكي تواكب العصر ، فمازالت هناك تشريعات من 1946 تاريخ نشأة الشهر العقاري لم يتم تعديلها.

فالشهر العقاري بوسعه أن يدخل الموازنة العامة يوميا مليارات الجنيهات أن تمت جميع التعاملات الخاصة بالمواطنين بمكاتب الشهر العقاري بسرعة واريحية وجو ملائم ، ولكن ما يحدث انه يتم كتابة هذه العقود بمكاتب المحامين والسماسرة ، دون توثيقها بمكاتب الشهر العقاري وذلك إما لبطء الإجراءات أو لصعوبة تسجيل هذه العقود بمكاتب الشهر العقاري ، فتظل هذه العقود عقود عرفيه وتكون عرضه للطعن ويتسبب عدم تسجليها لكثير من المشاكل ، فأروقة المحاكم تعج بالقضايا الناتجة من عدم تسجيل العقود بالشهر العقاري ، وهذا يستلزم أعداد دراسة من المسئولين ، لماذا يلجأ المواطنين للعقود العرفية التي تكتب في مكاتب المحامين ولا يلجئون لمكاتب الشهر العقاري.

والشهر العقاري زاخر بأبنائه فمنهم الحاصل علي الدكتوراه والماجستير ، ويستطيعون أن يفعلون مثل هذه الدراسة ويتحملون عبء التطوير ، ولنا أن نتخيل العائد الذي سيدخل الموازنة العامة أذا تم توثيق هذه المحررات بمكاتب الشهر العقاري ، فضلا عن الاستقرار في التعاملات بين الناس ، وحفظ المستثمرين والمواطنين من الوقوع في شراك المحتالين ، وكذلك إنهاء للمشاكل التي قد تنشب عن عدم التسجيل ، والتطوير يستلزم رفع مستوى العاملين فالموظف منذ تعينه بالشهر العقاري وحتى تاريخ خروجه لسن المعاش لا يتلقي أي دورات لتدريبه ورفع مستواه ، والتطوير يستلزم أيضا ، رفع المستوي المادي للعاملين بمكاتب الشهر العقاري ، لكي يشعر الموظف بسعادة أثناء تأدية عمله ، فلا يخفي عن الجميع أن الموظف بالشهر العقاري حبيس عمله ، فهو يجلس على مكتبه من الثامنة صباحا وحتى الرابعة والنصف بعد العصر ، ويحتاج إلي ساعة بعد العمل أو أكثر حتى يرجع لسكنه ، فيرجع الموظف الي سكنه عند الغروب ، ثم يكون المطلوب منه النوم مبكرا ، فاليوم كله من الصباح وحتى النوم للشهر العقاري ، وإذا نظرنا لمرتب العامل في احد البنوك او مصلحة الضرائب او الكهرباء وخلافة من الهيئات ذات الكوادر الخاصة سنجده أكبر من راتب موظف الشهر العقاري ، فكيف لهذا الموظف أن يعمل بسعادة وراتبه لا يوازى تعبه ، وهو يشعر بالظلم الواقع عليه فراتب أقرانه بالقطاعات المختلفة لوزارة العدل أكثر منه ، فراتب موظف الشهر العقاري أقل الرواتب في وزارة العدل ، علي الرغم أن معظم موازنة وزارة العدل من دخل الشهر العقاري ،

> وكذلك يستلزم تطوير الشهر العقاري ايضا توفير الأمن للعاملين والمواطنين ، فلا يمر يوم ألا ويقع فيه اعتداء علي موظف من موظفى الشهر العقارى من احد الخارجين علي القانون ،

> كل هذه الهموم والمطالب نضعها أمام المستشار الزند وننتظر صدور قرارات عاجلة من معاليه لتنفيذها ، لتطوير الشهر العقاري ….. فماذا أنت فاعل يا معالي الوزير ؟!!!!

> والله من وراء القصد