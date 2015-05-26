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السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب معاكسة فتاة بالأقصر

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السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب معاكسة فتاة بالأقصر السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب معاكسة فتاة بالأقصر
نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأقصر، فى السيطرة على مشاجرة بشارع المنشية ببندر الأقصر، بين عائلتين بالأسلحة النارية، مساء اليوم الاثنين، وذلك بسبب معاكسة شاب لإحدى الفتيات، وتمكنت القوات من القبض على 12 من طرفى المشاجرة، وتم اقتيادهم لديوان القسم لتحرير محاضر لهم.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء حسام المناوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بإطلاق أعيرة نارية بشارع المنشية المتفرع من شارع التليفزيون ببندر الأقصر، ووقوع مشاجرة بين مجموعة من الشباب بالمنطقة.

فانتقلت على الفور قوة أمنية من قيادات مديرية الأمن ورجال مباحث قسم شرطة بندر الأقصر، لموقع المشاجرة وتمكنوا من السيطرة عليها وتم القبض على 12 شابًا من طرفيها، واقتيادهم لديوان قسم شرطة بندر الأقصر لتحرير محاضر لهم.

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مصر 365