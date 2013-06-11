المستشفى سيخدم سكان المدينة البالغ عددهم 100 ألف نسمة

كتب : سلامة عامر منذ 26 دقيقة

وافق الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، على نقل تبعية مستشفى بدر المركزي إلى جامعة حلوان لتكون نواة للمستشفيات التعليمية بالجامعة التي تنوي إنشاء كلية للطب بها.

كان وزير الصحة والسكان ورئيس مجلس أمناء مدينة بدر قد وافقا على نقل تبعية المستشفى لجامعة حلوان تمهيداً للعرض على السيد رئيس الوزراء للاعتماد واستصدار قرار جمهوري بنقل التبعية وإنشاء كلية الطب بالجامعة.

وأكد المحافظ أن المستشفى، وهو كامل الإنشاء والتأسيس، سيخدم سكان المدينة البالغ عددهم 100 ألف نسمة وسيوفر مستوى راق من الخدمات الطبية اللازمة لهم يضاف للخدمات التي تقدم عن طريق مراكز الرعاية الأساسية في الحي الأول ببدر وشرق الروبيكي التي توفر خدمات الاستقبال والطوارئ على مدار 24 ساعة وخدمات تنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفل وخدمات مكاتب الصحة من مواليد ووفيات وتطعيمات، مشيراً إلى أنه يجري العمل الآن في مركزين طبيين بالحيين الثاني والثالث بالمدينة لرفع مستوى الخدمة الطبية بها.

كما وافق المحافظ على تخصيص مليون جنيه من موازنة المحافظة لدعم الإدارة المركزية للإنارة العامة لشراء أعمدة إنارة ووحدات إضاءة وكابلات وعمل الصيانة اللازمة للأعمدة واللمبات للقضاء على شكوى المواطنين من الظلام الدامس بمحوري كورنيش النيل الاوتوستراد من المعادي وصولاً لحلوان.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة المحافظ وحضور نوابه للمناطق الأربعة واللواء عادل طه، السكرتير العام، ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء والصرف الصحي والنقل العام والنظافة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الأحياء.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على المهندس عادل البرلسي، مدير مديرية الطرق، بإعداد خطة توضح كافة الطرق المستهدف رصفها وأعمال صيانة الكباري والجدول الزمني للتنفيذ والتكلفة بالموازنة الجديدة 2013 ــ 2014 مع توقيع عقوبات على المقاولين المخالفين لكراسة الشروط التي وضعتها المحافظة أو للجدول الزمني المتفق عليه، مؤكداً على أن كافة أعمال الرصف سيتم استلامها عن طريق لجنة مشكلة من أساتذة الجامعات ومتخصصين على أعلى مستوى لضمان تطابق جودة الأعمال المنفذة مع المواصفات الموضوعة.