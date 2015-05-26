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بدء تلقى أوراق توظيف ذوى الاحتياجات الخاصة بالوادى الجديد غدًا

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بدء تلقى أوراق توظيف ذوى الاحتياجات الخاصة بالوادى الجديد غدًا بدء تلقى أوراق توظيف ذوى الاحتياجات الخاصة بالوادى الجديد غدًا
قال مرزوق عبد الله، مدير عام مديرية التنظيم والإدارة بالوادى الجديد، فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، إن المديرية سوف تبدأ غدًا الثلاثاء تلقى طلبات مسابقة ذوى الاحتياجات الخاصة لتعيينهم بوحدات الجهاز الإدارى للدولة بعد أن وافق مجلس الوزراء بالتنسيق مع المجلس القومى لشئون الإعاقة على تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة بوظائف تتناسب مع نسبة إعاقتهم وتخصصاتهم، بحيث يتم توزيع تلك الوظائف وعددها 5000 وظيفة على جميع محافظات الجمهورية وفقًا لنسبة العجز بكل محافظة.

وأضاف إلى أن التقدم لتلك الوظائف سيكون بمقر مديرية التنظيم والإدارة، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 26/5/2015 ولمدة شهر على أنه يجب على المتقدم إرفاق صورة من المؤهل الحاصل عليه وصورة من بطاقة الرقم القومى وصورة من شهادة التأهيل والرقم التأمينى وما يفيد بعدم التحاقه بأى عمل حكومى حيث يتم الاطلاع على أصول المستندات عند التقديم للمديرية، ويتم استكمال إجراءات التعيين وفقًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2015 وقانون 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1983.

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