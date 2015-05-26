محافظ الدقهلية يكرم 296 ممرضة متميزة بالمنشآت الصحية

شهد حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، الاحتفال الذى أقامته نقابة الصيادلة بالدقهلية وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للتمريض وتكريم الممرضة المثالية.

أقيمت الاحتفالية بحضور الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض المصرى، وعميد طبيب إبراهيم بدران، مدير مستشفى القوات المسلحة، والدكتور سعيد شمعة، نقيب الصيادلة، وأغصان الحلو، نقيب التمريض بالدقهلية، وإبراهيم عياد، رئيس مركز طلخا، وبدأ الاحتفال بالسلام الوطنى وتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وتم خلال الاحتفال تكريم عدد (296) من الممرضات المتميزات بشهادات التقدير والميداليات والدروع. وقد أقيم الاحتفال بمقر نادى نقابة الصيادلة بمدينة طلخا بالدقهلية.

وأشار المحافظ إلى أهمية مهنة التمريض ودور الممرضات خاصةً أنها من أشرف المهن على وجه الأرض والحقيقــــة الأكيدة أن أمهاتنا الصحابيات هن أول من قمن بذلــــك فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأولهن (رفيدة بنت كعب الأسلمية) وعدد كبير من الصحابيات أبدعن فى هذا المجال حيث تمريض المصابين فى الحروب والغزوات والتمريض يعد شكلاً من أشكال الحب فى الله من خلال التعاطف والمسئولية تجاه المصاب الذى يحتاج إلى رعاية.

وقال إن هيئة التمريض بأى منشأة صحية هى فى الحقيقة الذراع المساندة للطبيب فى إنقاذ حياة المرضى فهم بحق ملائكة الرحمة فعلاج المرضى وتقديم الرعاية الطبية له لا تتوقف على الطبيب المعالج ولكنها لاغنى فى ذلك عن وجود هيئة التمريض حيث إن العاملين فى هذا المجال هم من يطبقون وينفذون كافة تعليمات الطبيب المعالج بالنسبة للمريض حتى يمن الله عليه بالشفاء فالعمل الطبى بالمستشفيات لعلاج المرضى حاجاته الأساسية هى الطبيب وهيئة التمريض الماهرة مشيرًا إلى دور المرأة فى المجتمع المصرى بصفة عامة باعتبارها نصف المجتمع والمسئولة عن النصف الآخر.



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جانب من الاحتفالية



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محافظ الدقهلية أكد دور المرأة فى المجتمع المصرى



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المحافظ أشار إلى أن الممرضات ملائكة الرحمة