انقطاع المياه عن أبيس بالإسكندرية 12 ساعة بسبب كسر ماسورة

شكا أهالى قرية أبيس 2 من انقطاع مياه الشرب منذ صباح اليوم وحتى الآن ولمدة 12 ساعة.

وأشار أسامة الشرقاوى أحد الأهالى لـ"اليوم السابع"، إلى أن مياه الشرب انقطعت دون سابق إنذار، وعدم وجود حل بديل مما أدى إلى معاناة أهالى قرية أبيس 2 ، مطالباً المحافظة بتوفير سيارات مياه لحين حل المشكلة و إعادة الخدمة.

من جانبها، أعلنت شركة مياه الإسكندرية، أنه جارى العمل على إصلاح كسر ماسورة أسفل الكوبرى الدولى فى اتجاه الطريق العمومى أبيس، كاشفة عن أنه سيتم عودة المياه مرة أخرى بعد الانتهاء من الإصلاح.