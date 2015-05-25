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غدًا.. أول أيام تلقى طلبات الوظائف الخالية لذوى الاحتياجات بالحكومة

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يفتح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة غدًا باب التقديم لـ5000 وظيفة لذوى الاحتياجات الخاصة، ولمدة 30 يومًا، وسيكون التقديم بمديريات التنظيم والإدارة بكل محافظة.

وتقدم الطلبات وفقًا للنموذج المعد، ويشترط أن يكون الطلب مرفقًا به المستندات التالية: "صورة من المؤهل الحاصل عليه- وصورة من بطاقة الرقم القومى- بأى عمل حكومى". وصورة من شهادة التأهيل- والرقم التأمينى وما يفيد عدم التحاقه
>وكان مجلس الوزراء، قد وافق بتاريخ 21 مايو على تعيين 5000 وظيفة من ذوى الاحتياجات الخاصة، لوظائف تتناسب مع نسبة الإعاقة وتخصصاتهم، ممن لا يعملون بوظائف أخرى بالجهاز الإدارى للدولة، موزعين على جميع المحافظات وفقًا لنسبة العجز بكل محافظة.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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مصر 365