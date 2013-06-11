محاضرة بعنوان "الحق في حرية التنظيم وتكوين الجمعيات" بقاعة المؤتمرات ببني سويف

كتب : محمد خلف أمين منذ 8 دقائق

نظم، مساء أمس، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محاضرة عامة حول الحق في حرية التنظيم وتكوين الجمعيات، بقاعة المؤتمرات بمدينة بني سويف.

وألقى محمد الأنصاري، المحامي والباحث القانوني بمركز القاهرة، خلال كلمته، الضوء على مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدمة من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الشورى، وناقش أسباب اعتراض الجمعيات والمنظمات الحقوقية والتنموية عليها، وبحث مدى مخالفتها للمعايير الدولية لحرية التنظيم.

وتناول الأنصاري خلال كلمته، مفهوم حرية التنظيم والمشكلات التي تواجه المجتمع المدني المصري، سواء في ظل القانون الساري حاليا رقم 84 لعام 2002، أو وفقا لمقترحات القوانين محل النقاش حاليًا، كما ألقى الضوء على المعايير الدولية لحرية التنظيم وأسس تكوين الجمعيات، ومدى توافق تلك المحددات الدولية مع الوضع في مصر، في ضوء التزامات مصر بما وقعت عليه من معاهدات دولية.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسة من المحاضرات التي ينظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في إطار حملته لدعم حرية التنظيم في مصر والتوعية والتعريف بالعمل الأهلي ودوره كشريك في التحول الديمقراطي، والتي تستهدف المهتمين بالعمل العام، والنشطاء السياسيين والحقوقيين، والمنخرطين في عمل المنظمات الأهلية والحقوقية، ومن المقرر أن يقدم مركز القاهرة هذه المحاضرة العامة في عدد من المحافظات الأخرى خلال الشهر الجاري.