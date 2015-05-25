الأفضل والأسوأ والأطرف في الجولة الـ32 من الدوري المصري

انتهت مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري بعد إقامة عشر مباريات شهدت 12 هدفا وهو المعدل الأقل تهديفيا في الدوري هذا الموسم.

هدفان بالقدم اليمنى من أصل 12 هدفا في الجولة وهو أقل معدل هذا الموسم وخمس أهداف باليسرى وخمس رأسيات واحده منهم سجلها هاني سعيد بالخطأ في مرماه.

افتتحت الجولة بمباراة المقاولون والرجاء والتي انتهت بهدف دون رد للفريق الضيف، وفاز الإسماعيلي بهدفين على دمنهور سجلهما مهاجم الدراويش الغاني إمانويل باناهيني.

وتعادل الداخلية أمام الشرطة دون أهداف. بينما فاز الجونة على مصر للمقاصة بهدف نجم الجونة إسلام محارب.

وخسر المصري البورسعيدي على أرضه أمام بتروجيت بهدف دون رد. وفاز سموحة على إنبي وصيف الدوري بهدف قاتل سجله هيرمان كواو بعد 10 دقائق من دخوله بديلا أرضية الملعب.

وتعادل طلائع الجيش مع وادي دجلة بدون أهداف. وفاز النصر على الاتحاد السكندري بهدفين في الدقائق الأخيرة مقابل هدف لزعيم الثغر.

واختتمت الجولة بمبارتي حرس الحدود والأهلي والتي خسر فيها الأخير بهدف دون رد. لتتقلص أماله في المنافسة على لقب الدوري. فيما فاز الزمالك متصدر الترتيب على الأسيوطي بهدفين دون رد.

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أفضل فريق

استغل الزمالك خسارة أقرب منافسيه إنبي والأهلي بعدما خسر كلاهما بنفس النتيجة في مبارياتهما في الجولة الـ32، وواصل الزمالك انفراده بالصدارة بعد فوزه على الأسيوطي 2-0.

وواصل الزمالك تحطيمه للأرقام القياسية إذ أن مباراة الأسيوطي هي المباراة السابعة للفريق الأبيض في الدوري التي يخرج منها دون أن تهتز شباكه وهو ما لم يحدث منذ 66 عاما.

وسجل باسم مرسي هدف الزمالك الأول بعد مرور دقيقة و 10 ثواني وهي المباراة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها مهاجم الزمالك، وأضاف أحمد علي الهدف الثاني برأسيه رائعة حولها من عرضية أيمن حفني.

ويغرد الزمالك منفردا بصدارة الدوري برصيد 66 نقطة بفارق 6 نقاط عن إنبي الوصيف.

أفضل لاعب

إعتقد البعض بعد رحيل جون أنطوي أن هجوم الإسماعيلي سيتعرض لكبوة لكن سرعان ما عوض الدراويش هجوم الفريق بلاعب أجنبي رائع.

تعاقد الإسماعيلي من إمانويل بناهيني من نادي العروبة السعودي في صفقة انتقال حر بداية من يناير الماضي.

وواصل باناهيني تقديم أداء جيدا للمباراة الثانية على التوالي بعد تسجيله "هاتريك" في الجولة السابقة ، وسجل الغاني هدفي فوز الدراويش على دمنهور في الدقيقتين 15 و42.

ويتصدر اللاعب الأعسر قائمة هدافي الفريق في الدوري هذا الموسم برصيد 6 أهداف.

أفضل هدف

خسر الاتحاد السكندري أمام النصر بهدفين مقابل هدف للفريق الساحلي وعلى الرغم من الخسارة إلا أن محمد حمدي هداف الفريق استطاع أن يسجل أفضل أهداف الجولة.

نفذ فتحي مبروك ظهير أيسر زعيم الثغر ركلة حرة من الناحية اليمنى مقوسة داخل منطقة جزاء النصر، حولها محمد حمدي برأسه في وضعية صعبه وظهره للمرمى في أقصى الزاوية اليمنى للحارس.

وانتهت المباراة بفوز للنصر في الدقائق الأخيرة بنتيجة 2-1.

أفضل حارس

قدم أحمد سعد حارس حرس الحدود مباراة رائعة أمام الأهلي في الجولة 32 واستطاع الحارس المخضرم أن يخرج فريقه من المباراة وشباكه نظيفة.

وتصدى الحارس صاحب الـ36 عاما لأربعة أهداف محققه عن طريق تسديدتين من عبد الله السعيد وواحدة من عماد متعب وأخرى من باسم علي.

وفاز حرس الحدود على الأهلي بنتيجة 1-0 ليرتفع رصيده لـ39 نقطة في المركز الرابع عشر.

أفضل إنقاذ

ساعة المباراة تشير للدقيقة 12 ونتيجة المباراة 0-0 بين الأهلي وحرس الحدود، هجمة مرتدة للأهلي من الناحية اليمنى استقرت تحت قدمي عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء.

سدد السعيد الكرة من مرة واحدة صاروخية لا تكاد أن ترها من سرعتها لكن أحمد سعد حارس حرس الحدود تألق وتصدى للكرة.

أغرب فرصة ضائعة

انطلق رمضان صبحي لاعب وسط الأهلي بالكرة ثم مرر لمتعب وافرد الأخير بمرمى أحمد سعد، لكن مهاجم الأهلي سدد الكرة برعونة ضعيفة تصدى لها الحارس وحولها لركنية.

أسوأ حارس

هزت شباك أحمد خطاب حارس مرمى دمنهور بهدفين في المباراة التي جمعت بين فريقه وبين الإسماعيلي.

الهدف الأول لم يكن خطأ الحارس لكن التمركز الخاطيء للدفاع تسبب في إحراز باناهيني هدف الدراويش الأول. لكن هدف الغاني الثاني كان سببا لعدم خروج الحارس من مرماه وغلق زاوية التسديد على اللاعب الذي طالت الكرة من قدمه عند استلامه للكرة.

أسوأ لقطة

تصرف حسام غالي لاعب وسط فريق الأهلي بشكل غير لائق بعد طرده خارج الملعب لحصوله على إنذارين بسبب الاعتراض على قرار محمد فاروق حكم المباراة.

ركل قائد الأهلي السابق شارة القيادة بشكل مهين لإدارة وجماهير الفريق الأحمر وهو ما تسبب في سحب شارة القيادة من حسام غالي.

وصرح اللاعب عقب انتهاء المباراة قائلا: "حين خلعت شارة القيادة كان رد فعل تلقائي. طبعا لم أقصد أي شيء أو إهانة الشارة كما ردد البعض".

أطرف لقطة

شبة محمود بكر معلق النيل للرياضة محمد شديد قناوي بليونيل ميسي بعدما راوغ مدافع الأسيوطي أحمد سمير ظهير أيسر الزمالك بالطبع من وجهة نظر المعلق.

لكن الطريف كان تشبيه المعلق الرائع أحمد سمير بجيروم بواتنج لاعب ألمانيا "الغربية" ربما لا يعلم محمود بكر أنه تم هدم جدار برلين ووحدت ألمانيا الغربية والشرقية منذ 26 عاما.