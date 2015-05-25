أخبار عاجلة

«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضباط وأفراد الشرطة يغلقون قسم ثان الزقازيق احتجاجاً على نقل رئيس المباحث

Google+ Print
نظم الضباط والأفراد بقسم ثانى الزقازيق بالشرقية، منذ قليل، وقفة داخل القسم وقاموا بغلق القسم احتجاجاً على قرار نقل رئيس المباحث، ومنعوا الرائد أحمد صالح رئيس مباحث القسم من الخروج من مكتبه، بعد قرار بنقله إلى إدارة البحث .
>اليوم السابع -5 -2015

يذكر أن الرائد أحمد صالح شغل منصب رئيس المباحث لمدة 3 سنوات تحمل خلالها لحظات صعبة وخاصة بعد تعرضه لهجوم شديد من قبل عناصر الإخوان، وتمكن من تحسين الأداء الأمنى بالقسم، وتحسين العلاقة بين الضباط والأفراد.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، أجرت عصر اليوم، حركة تنقلات محدودة بإدارة البحث الجنائى تضمنت نقل 5 من رؤساء المباحث، من بينهم الرائد أحمد صالح رئيس مباحث قسم ثانى إلى إدارة البحث الجنائى، والرائد محمود الطحان رئيس مباحث ههيا إلى إدارة البحث الجنائى، والرائد حسن الدهشان من فرع جنوب الشرقية رئيسا لمباحث ههيا، والرائد شريف عبد العزيز رئيس مباحث القنايات رئيسا لمباحث ديرب نجم، والرائد عصام عتيق رئيس مباحث ديرب نجم رئيسا لمباحث القنايات.
>اليوم السابع -5 -2015

والنقيب محمد الصادق معاون مباحث قسم اول الزقازيق رئيسا لمباحث قسم ثانى الزقازيق، كما تضمنت الحركة نقل بعض المعاونين.

وفى سياق متصل سادت حالة من الغضب والاستياء بين بعض الضباط الذين تضمنتهم الحركة، واصفين الأجهزة الأمنية بعدم تقدير تعرضهم للخطر خلال الأعوام الماضية ونقلهم قبل الحركة العامة بشهر ونصف مما يؤثر عليهم نفسيا .

اليوم السابع -5 -2015


>أمن الشرقية يجرى حركة تنقلات محدودة فى إدارة البحث الجنائى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365