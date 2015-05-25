ضباط وأفراد الشرطة يغلقون قسم ثان الزقازيق احتجاجاً على نقل رئيس المباحث

نظم الضباط والأفراد بقسم ثانى الزقازيق بالشرقية، منذ قليل، وقفة داخل القسم وقاموا بغلق القسم احتجاجاً على قرار نقل رئيس المباحث، ومنعوا الرائد أحمد صالح رئيس مباحث القسم من الخروج من مكتبه، بعد قرار بنقله إلى إدارة البحث .

يذكر أن الرائد أحمد صالح شغل منصب رئيس المباحث لمدة 3 سنوات تحمل خلالها لحظات صعبة وخاصة بعد تعرضه لهجوم شديد من قبل عناصر الإخوان، وتمكن من تحسين الأداء الأمنى بالقسم، وتحسين العلاقة بين الضباط والأفراد.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، أجرت عصر اليوم، حركة تنقلات محدودة بإدارة البحث الجنائى تضمنت نقل 5 من رؤساء المباحث، من بينهم الرائد أحمد صالح رئيس مباحث قسم ثانى إلى إدارة البحث الجنائى، والرائد محمود الطحان رئيس مباحث ههيا إلى إدارة البحث الجنائى، والرائد حسن الدهشان من فرع جنوب الشرقية رئيسا لمباحث ههيا، والرائد شريف عبد العزيز رئيس مباحث القنايات رئيسا لمباحث ديرب نجم، والرائد عصام عتيق رئيس مباحث ديرب نجم رئيسا لمباحث القنايات.

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والنقيب محمد الصادق معاون مباحث قسم اول الزقازيق رئيسا لمباحث قسم ثانى الزقازيق، كما تضمنت الحركة نقل بعض المعاونين.

وفى سياق متصل سادت حالة من الغضب والاستياء بين بعض الضباط الذين تضمنتهم الحركة، واصفين الأجهزة الأمنية بعدم تقدير تعرضهم للخطر خلال الأعوام الماضية ونقلهم قبل الحركة العامة بشهر ونصف مما يؤثر عليهم نفسيا .

أمن الشرقية يجرى حركة تنقلات محدودة فى إدارة البحث الجنائى