اختفاء عامل مدرسة ميت غمر الثانوية صاحب الفيديوهات الجنسية بعد قرار ضبطه

فوجئ المسئولون بالإدارة التعليمية بميت غمر، بمحافظة الدقهلية باختفاء عامل المدرسة صاحب الفيديوهات الجنسية داخل مدرسة الثانوية بنات بعد إصدار النيابة العامة بميت غمر قرار ضبط وإحضار العامل.

وجاء قرار النيابة بعد تقدم عدد من الأهالى ببلاغات ضد عامل المدرسة، وأوضح بعض من جيرانه بأنه متغيب منذ 3 أيام ولم يظهر نهائيًا.

وكشف مصدر مسئول بالإدارة التعليمية بميت غمر، عن أن الواقعة تمت منذ فترة وبعد أن ظهرت إعلاميًا تم إبلاغ محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وتم تقديم الواقعة فى النيابة الإدارية فقط، وصدور قرار آخر بوقف العامل عن العمل، وهو ما دفع العامل إلى إرسال إخطار إلى المدرسة، يفيد بأنه مريض ولا يستطيع العودة إلى المدرسة، وعلى الرغم من تحديد أكثر من موعد له بالقومسيون الطبى، فقد خالف ولم يُعْرَض عليه.

وسادت حالة من الغضب داخل مركز ومدينة ميت غمر بعد انتشار الفيديوهات الجنسية لرجال وسيدات يمارسون الجنس داخل فصول المدرسة، ويظهر فى الفيديوهات العامل المختفى، يمارس الأعمال المخلة بالآداب داخل الفصول، وبرفقته عدد من السيدات فى أوضاع مخلة.

وتوجه نجل إحدى السيدات اللاتى ظهرن فى أحد المقاطع إلى المدرسة للفتك بالعامل، وكسّر بعض النوافذ، وتدخل المعلمين لإقناعه بالتراجع، بعدما قرر مدير الإدارة التعليمية نقل العامل إلى ديوان عام الإدارة وإبعاده عن المدرسة.

تفاصيل انتشار 18 مقطعا إباحيا بالدقهلية..تصويرها تم بمدرسة ميت غمر الثانوية ليلا.. ومديرية التعليم: إيقاف 3 شهور مع التحقيق لعامل فتح المدرسة للدعارة.. المتهم مارس الجنس داخل الفصول.. وغضب بين الأهالى

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