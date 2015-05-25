تعليم الجيزة: الرئاسة تدخلت لتنفيذ قرار إقالة مدير إدارة العمرانية

طالبت الدكتورة بثينة كشك، مديرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، المعلمين بالقضاء على التحرش داخل المدارس، موجهة كلمتها إلى مديرى الإدارات والمعلمين.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك خلال حفل تكريم المعلمة صاحبة واقعة محاولة الاغتصاب من قبل بعض الطلاب داخل لجنة الامتحانات بمدرسة الكونيسة بالجيزة، أن رئاسة الجمهورية تدخلت لتنفيذ القرار الذى اتخذه المحافظ بإقالة مدير إدارة العمرانية.

وقدمت مديرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الشكر لمحمد على رئيس لجنة الامتحانات بمدرسة طلعت حرب التى شهدت الواقعة المريرة على حد وصفها.

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من جانبه، قال محمد على، رئيس اللجنة التى شهدت الواقعة، إن قسم الشرطة رفض تحرير محضر للمعلمة، موضحا أنه فور وقوع الحادثة داخل لجنة الامتحانات تم إنقاذها من الطلاب.

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من جانبه، طالب محمد عبد الله، رئيس النقابة الفرعية بنقابة المعلمين بالجيزة، من الدكتورة بثينة كشك، بمحاسبة من وضع أسئلة الامتحانات بإدارة العمرانية لعدم تشكيلها بالطريقة الصحيحة، مؤكدًا أن هناك أيادى خفية وراء الواقعة.

وردت كشك، قائلة: إن هناك تعليمات صارمة لمديرى الإدارات بشأن عدم السماح بتضمن لجنة الامتحان أكثر من 50% من السيدات خاصة ما يتعلق بلجان المرحلة الإعدادية، مؤكدة أنه من العام المقبل لن يكون هناك لجان للشهادة الإعدادية فى المدرسة التى شهدت الواقعة، كما أنه يتم استبعاد أى لجنة فى منطقة نائية.

وفجرت كشك مفاجأة، حيث أكدت أنها عقب إرسالها أسماء الطلاب إلى الأمن القومى، أفادت التحريات أن 5 من ضمن 6 من الطلاب مسجلين للخروج فى مظاهرات.



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