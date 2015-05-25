بطلة "سيب إيدى" فى النيابة: الكليب محترم بالنسبة لأغانى هيفاء وهبى

قال عضو هيئة الدفاع عن رضا فولى، بطلة كليب "سيب إيدى" إن موكلته قالت خلال التحقيقات مع نيابة العجوزة، إن المطربة اللبنانية هيفاء وهبى تقوم بعرض كليبات أكثر إباحية من الفيديو الذى تم عرضه على شبكات التواصل الاجتماعى، وأن موكلته قالت خلال التحقيقات إن "الكليب محترم بالنسبة لأغانى هيفاء وهبي" فى إشارة للفيديو الأخير للفنانة هيفاء المذاع على الإنترنت.

وأضاف المحامى عبده محمد عبده، أن رضا أنكرت الاتهامات الموجهة لها من قبل النيابة العامة، وأكدت أنها تقابلت مع المخرج وائل الصديقى الهارب، بعدما أعلن لها عن طريق أحد المقربين أنه سيقوم بإنتاج فيلم جديد وأنه يبحث عن ممثلين وأن الفيديو كان عبارة عن اختبار لها.

وذكر محامى المتهمة أن "وائل الصديقى" الشخص الذى ظهر بصحبتها فى الفيديو طلب منها الاحتفاظ بـ"البرومو" وفوجئت بنشره على مواقع التواصل الاجتماعى بعدما سافر إلى تونس.