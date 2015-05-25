بالصور: جورج وأمل كلوني سوياً في طوكيو

وصل الثنائي الأشهر عالمياً، النجم George Clooney وزوجته أمل علم الدين إلى مطار هانيدا الدولي في طوكيو.

والتقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً للنجم وزوجته أثناء وصولهما الى المطار في طوكيو وتجاوبهما مع المعجبين الذين حصلوا على توقيع النجم أيضاً.

ورافقت أمل البالغة من العمر 37 عاماً زوجها البالغ من العمر 54 عاماً في هذه الجولة للتسويق لفيلمه الجديد Tomorrowland.

يذكر أن من المتوقع أن تزور أمل علم الدين قريباً، مع زوجها George Clooney لبنان، بحسب ما أعلن الأخير في آخر مقابلة له.

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