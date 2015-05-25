أخبار عاجلة

«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو الصديق المقرب من عمر الشريف: عمر لم يعد يعرفني!

Google+ Print
بالفيديو الصديق المقرب من عمر الشريف: عمر لم يعد يعرفني! بالفيديو الصديق المقرب من عمر الشريف: عمر لم يعد يعرفني!

الإثنين 25-05-2015 21:44

أكد وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس خبر إصابة الفنان عمر الشريف بمرض الأزهايمر، مشيراً إلى أنه في مرحلة متقدمة من المرض، حتى إنه لا يعرف زاهي نفسه.

وقال زاهي وهو الصديق المقرّب من الشريف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن الفنان عمر الشريف في مرحلة متقدمة من المرض، موضحاً أنه اتصل به يوم عيد ميلاده وقال له "أنا زاهي صديقك" ليرد عليه: "زاهي مين".

وأضاف زاهي أن عمر الشريف يحتاج لدعوات من جمهوره وحالته الصحية صعبة، موضحاً أن نجله طارق أخذه إلى لندن لعلاجه، وتابع: "لقد قررنا الإعلان عن حالته الصحية بالاتفاق مع طارق، لأن عمر أصبح شخصاً غير طبيعي ولا يتذكر شيئاً من حياته".

وأوضح زاهي أن نجل عمر الشريق عرضه على أهم الأطباء وأخبروه أن والده في مرحلة متقدمة من مرض الأزهايمر، وكشف أن طارق سوف يسافر لزيارة والده الأسبوع المقبل.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد