بالفيديو الصديق المقرب من عمر الشريف: عمر لم يعد يعرفني!

أكد وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس خبر إصابة الفنان عمر الشريف بمرض الأزهايمر، مشيراً إلى أنه في مرحلة متقدمة من المرض، حتى إنه لا يعرف زاهي نفسه.

وقال زاهي وهو الصديق المقرّب من الشريف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن الفنان عمر الشريف في مرحلة متقدمة من المرض، موضحاً أنه اتصل به يوم عيد ميلاده وقال له "أنا زاهي صديقك" ليرد عليه: "زاهي مين".

وأضاف زاهي أن عمر الشريف يحتاج لدعوات من جمهوره وحالته الصحية صعبة، موضحاً أن نجله طارق أخذه إلى لندن لعلاجه، وتابع: "لقد قررنا الإعلان عن حالته الصحية بالاتفاق مع طارق، لأن عمر أصبح شخصاً غير طبيعي ولا يتذكر شيئاً من حياته".

وأوضح زاهي أن نجل عمر الشريق عرضه على أهم الأطباء وأخبروه أن والده في مرحلة متقدمة من مرض الأزهايمر، وكشف أن طارق سوف يسافر لزيارة والده الأسبوع المقبل.

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