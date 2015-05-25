بالفيديو: بريانكا شوبرا تدعو محبيها لحفل "جوائز AIBA" في ميدان دبي

نشرت نجمة بوليوود Piryanka Chopra، على حسابها الخاص على تويتر، فيديو دعت فيه جمهورها ومحبي بوليوود في الوطن العربي الى حضور حفل جوائز Arab Indo Bollywood Awards في ميدان دبي يوم ٢٩ مايو المقبل.

Piryanka البالغة من العمر 32 عاماً ليست النجمة الأولى التي دعت الجمهور العربي الى حفل الجوائز، فقد قامت قبلها النجمة Parineeti Chopra بدعوة كل متتبعي السينما الهندية في الدول العربية الى حضور ومتابعة حفل جوائز Arab Indo Bollywood Awards التاريخي الذي سيقام هذه السنة في ميدان دبي بحضور أبرز نجوم بوليوود والعرب.

يذكر ان Arab Indo Bollywood Awards يعتبر حدثاً كبيراً ذو أهمية عالية، ستقوم بتغطيته العديد من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة.

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