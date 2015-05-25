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بالصور ..”يونيدو” تدرب مزارعي الأقصر علي تجفيف الطماطم‎

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بالصور ..”يونيدو” تدرب مزارعي الأقصر علي تجفيف الطماطم‎ بالصور ..”يونيدو” تدرب مزارعي الأقصر علي تجفيف الطماطم‎

أثناء التدريب

نظمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ” يونيدو ” بالتنسيق مع مكتبها بالأقصر دورة تدريبية لمزارعي الطماطم بإسنا حول صناعة تجفيف الطماطم، والتي تعد من أهم الصناعات الواعدة والتي تقوم بزيادة دخل المزارع وتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين، وذلك في إطار مشروع مبادرة التجارة الخضراء والذي تديره المنظمة بالتعاون مع الإيطالية ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار و وزارة النقل والمواصلات.

قام بتدريب المزارعين وعددهم نحو 40 مزارع الخبير الإيطالى بيركل برديليس و المهندس بهاء إسماعيل المدير الفنى بالمنظمة و تم تعريف المزارعين بأهمية هذه الصناعة كما تم التطرق إلى الجانب الفنى عن طريق إستخدام طرق زراعية أحدث كالزراعة المحمية و غيرها و بتكاليف أقل لمضاعفة إنتاجية الفدان و زيادة دخل المزارعين.

يأتي ذلك في إطار الدورات التدريبية و التعريفية التي يعقدها اليونيدو فى عدة محافظات كالفيوم و الإسكندرية و الوادى الجديد و الإسماعيلية و البحيرة بالإضافة إلى محافظة الأقصر و التى تعد من أكثر المحافظات انتاجًا لمحصول الطماطم وخاصة مركز إسنا نظرا للظروف الجوية المناسبة.

يشار إلى أن اليونيدو قامت بإنشاء وحدة تجفيف كمنحة لجمعية طفنيس لتنمية المجتمعات الزراعية والتي يمكن استخدامها لتجفيف كافة أنواع الخضروات و الفاكهة وحيث ساهمت الوحدة في توفير العديد من فرص العمل وتم تصدير عدة شحنات من الطماطم المجففة للسوق الإيطالى من إنتاج الوحدة.

 

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