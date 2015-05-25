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وزير النقل يلتقي وزير التنمية الإقتصادية الإيطالى لبحث سبل التعاون في مجالات النقل المختلفة وخاصة السكك الحديدية والقطار السريع

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وزير النقل يلتقي وزير التنمية الإقتصادية الإيطالى لبحث سبل التعاون في مجالات النقل المختلفة وخاصة السكك الحديدية والقطار السريع وزير النقل يلتقي وزير التنمية الإقتصادية الإيطالى لبحث سبل التعاون في مجالات النقل المختلفة وخاصة السكك الحديدية والقطار السريع

المهندس هانى ضاحى وزير النقل

إجتمع المهندس هانى ضاحى وزير النقل بالوفد الإيطالى برئاسة السيد كارلو كالنيدا وزير التنمية الإقتصادية الإيطالى والسفير الإيطالى بالقاهرة ووفد من الشركات الإيطالية حيث ناقش الجانبين مجالات التعاون المختلفة فى مجالات السكك الحديدية ،و خاصة القطارات السريعة ، وتجديد وصيانة السكة وكذلك إعادة تأهيل جرارات السكة الحديد .

أوضح م : هانى ضاحى أن هناك رغبة من الجانب الإيطالى فى الإستثمار وتمويل مشروعات البنية التحتية فى النقل حيث تقدمت شركة ساليف الإيطالية بعرض لتنفيذ وتمويل 250 كم سكة حديد ، كما تقدمت شركة ميربك بعرض لصيانة وفحص السكة وتحديث المعدات ونقل الخبرة والمعرفة وكذلك تأهيل الجرارات من خلال ورش الهيئة القومية لسكك حديد .

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