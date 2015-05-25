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عادل محجوب يتسلم تجديد رخصة التشغيل لمطار شرم الشيخ

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عادل محجوب يتسلم تجديد رخصة التشغيل لمطار شرم الشيخ عادل محجوب يتسلم تجديد رخصة التشغيل لمطار شرم الشيخ

الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات

تسلم الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات تجديد رخصة تشغيل مطار شرم الشيخ ، بعد استيفاء كافة متطلبات منظمة الطيران المدنى الدولية “الإيكاو” وسلطة الطيران المدنى المصرية ، فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى لتعزيز مستويات السلامة فى جميع المطارات المصرية .
> وصرح محجوب أن حصول مطار شرم الشيخ على تجديد الترخيص يعد دليلا على قدرة المطار على تطبيق المعايير الدولية التى تطبقها المطارات العالمية مما يعطى الثقة لشركات الطيران العالمية فى المطار .
> وقال إن التحدى الأكبر يتمثل فى المحافظة على سريان تجديد الترخيص من خلال متابعة وتحقيق وتحديث متطلبات منظمة الطيران المدن الدولية وسلطة الطيران المصرية فيما يخص البرامج الفنية المطبقة ومستوى أداء العاملين وتفهمهم لكل ما هو جديد بالتدريبات والدورات الداخلية والخارجية المستمرة .

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