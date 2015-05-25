متهم يطلق النيران على نفسة محاولًا الانتحار داخل محكمة بقنا

أصيب متهم بطلق نارى بالصدر أثر محاولته الإنتحار بعد قيامه بالإستيلاء على سلاح الشرطى المكلف بحراسته أثناء عرضه على محكمة نقادة بمركز نقادة.

تلقى اللواء عادل عبدالعظيم مدير أمن قنا إشارة بإصابة متهم بطلق نارى بنقادة.

كشفت التحريات أنه أثناء قيام قوة أمنية بمرافقة المدعو “الطيب . س . ش ” والمتهم في عدد من القضايا الجنائية لعرضه على محكمة نقادة، ففوجئوا بقيام المتهم بالاستيلاء على سلاح أحد أمناء الشرطة المرافقين له وأطلق النيران على نفسه محاولًا الانتحار، مما نتج عنه إصابته بطلق نارى بالصدر فتم نقله لمستشفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.