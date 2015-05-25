أخبار عاجلة

«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مهازل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية بسوهاج‎

Google+ Print
مهازل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية بسوهاج‎ مهازل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية بسوهاج‎

 

أرشيفية

شهدت لجنة​ امتحانات المدرسة ​الثانوية الفندقية بحى الكوثر بمحافظة سوهاج حالة من الهرج بعد ترك الطلاب لجانهم أثناء تأديتهم أمتحان الفترة الأولى عقب ​مشاهدتهم لسقوط زميل لهم مغشياً عليه .​

وكان رئيس لجنة المدرسة الفندقية قد تلقى افادة من أحد المراقبين بالعثور على جهاز محمول ​مع​ أحد الطلاب داخل اللجنة وأنه يستخدمه فى الغش عن طريق التواصل مع أشخاص أخرون خارج اللجنة وقرر رئيس اللجنة التحفظ على جهاز المحمول وتحرير محضر بالواقعة للطالب المذكور ،وأثناء تحرير المحضر أصيب الطالب بحالة إغماء الأمر الذي أدى إلى ترك الطلاب اللجان بعد سماعهم الخبر، وذلك قبل انتهاء الموعد القانوني للجنة وبحوزتهم أوراق الإجابة، الأمر الذي​ يمكن معه ​احتمالية حدوث حالات غش جماعي، وعقب تطور الأمر تدخل عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع لجنة المدرسة و​الأمن ​للسيطرة على الطلاب وإعادتهم مرة أخرى لاستكمال الامتحان داخل اللجان بعد مرور فترة زمنية لتواجدهم خارج لجان الامتحانات وتحرر محضر بالواقعة.

من ناحية أخرى تقدم رئيس لجنة مدرسة عرب الصبحة الإبتدائية بمدينة دار السلام جنوب سوهاج ببلاغ لوزارة التربية والتعليم يطالب سرعة التنسيق مع الأمن بسبب سماعه د​وى لطلقات نارية داخل اللجنة بعد حدوث مشاجرة بين طالبين تطورت الى أن تدخل على أثرها عائلات الطلاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا