مهازل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية بسوهاج‎

شهدت لجنة​ امتحانات المدرسة ​الثانوية الفندقية بحى الكوثر بمحافظة سوهاج حالة من الهرج بعد ترك الطلاب لجانهم أثناء تأديتهم أمتحان الفترة الأولى عقب ​مشاهدتهم لسقوط زميل لهم مغشياً عليه .​

وكان رئيس لجنة المدرسة الفندقية قد تلقى افادة من أحد المراقبين بالعثور على جهاز محمول ​مع​ أحد الطلاب داخل اللجنة وأنه يستخدمه فى الغش عن طريق التواصل مع أشخاص أخرون خارج اللجنة وقرر رئيس اللجنة التحفظ على جهاز المحمول وتحرير محضر بالواقعة للطالب المذكور ،وأثناء تحرير المحضر أصيب الطالب بحالة إغماء الأمر الذي أدى إلى ترك الطلاب اللجان بعد سماعهم الخبر، وذلك قبل انتهاء الموعد القانوني للجنة وبحوزتهم أوراق الإجابة، الأمر الذي​ يمكن معه ​احتمالية حدوث حالات غش جماعي، وعقب تطور الأمر تدخل عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع لجنة المدرسة و​الأمن ​للسيطرة على الطلاب وإعادتهم مرة أخرى لاستكمال الامتحان داخل اللجان بعد مرور فترة زمنية لتواجدهم خارج لجان الامتحانات وتحرر محضر بالواقعة.

من ناحية أخرى تقدم رئيس لجنة مدرسة عرب الصبحة الإبتدائية بمدينة دار السلام جنوب سوهاج ببلاغ لوزارة التربية والتعليم يطالب سرعة التنسيق مع الأمن بسبب سماعه د​وى لطلقات نارية داخل اللجنة بعد حدوث مشاجرة بين طالبين تطورت الى أن تدخل على أثرها عائلات الطلاب.