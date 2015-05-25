لجان المجمع المقدس تواصل إنعقاد إجتماعاتها والبابا تواضروس يشارك

تواصل لجان المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية إجتماعاتها استعدادا لإنعقاد الجلسة العامة يوم الخميس القادم برئاسة البابا تواضروس الثاني.

هذا واجتمعت اليوم لجنة شئون الرهبنة والأديرة التابعة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي لمناقشة أعمالها خلال الفترة الماضية ،شارك فى حضور إجتماع اللجنة البابا تواضروس ،كما إجتمعت اليوم لجنة الرعاية والخدمة لمناقشة تقاريرها.

ومن المقرر أن تعقد لجنتى العلاقات المسكونية والإعلام والمعلومات مساء اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور أعضاء اللجنتين من الأساقفة.