معصرة نعسان تنضم لمبادرة الصرف الصحى فى بنى سويف

أعلن المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف عن ترحيبه بحرص أهالى قرية معصرة نعسان بمركز إهناسيا على الانضمام إلى منظومة ومبادرة توصيل الصرف الصحى بالمشاركة، لافتاً إلى وجود 6 قرى على مستوى المحافظة انضمت للمبادرة، آخرها قريتى غياضة الغربية مركز ببا وأبويط مركز الواسطى ليصل العدد إلى 7 قرى بعد انضمام معصرة نعسان.

جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيرى عقده المحافظ بمدينة إهناسيا للاستماع إلى هموم ومشكلات المواطنين من المدينة وقرى المركز فى حضور مدير مكتبه محمد أسامة ورئيس مركز ومدينة اهناسيا سيد شعيب وعدد من التنفيذيين.

وأشار بيبرس خلال المؤتمر إلى أهمية فكرة تنفيذ المشروعات بالمشاركة مع الدولة خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف مشروعات الصرف الصحى المدرجة فى خطة التنمية موضحا أنه يشترط موافقة شركة المياه على المشروع بعدها يقوم الأهالى بجمع التبرعات وفتح حساب فى أحد البنوك على أن تقوم كل أسرة بدفع مبلغ ألفى جنيه "مرة واحدة فقط".

وأضاف محافظ بنى سويف تقوم الشركة بعمل مسح للقرية لعمل الخرائط وتحديد منسوب الحفر وتحديد خطوط الإنحدار من خلال مشروع مصغر عبارة عن شبكة لخطوط الطرد والتجميع لتصرف عن طريق محطة (كومباكت) ذات معالجة ثلاثية خاصة بالقرية فقط بحيث يمكن إعادة استخدام مياه الصرف فى أغراض زراعية.

وأكد أنه بعد تمكن مواطنى القرية من جمع المبلغ المطلوب تقوم المحافظة بالمساهمة بنفس قيمة المبلغ المتحصل من الأهالى للبدء فى تنفيذ المشروع، منوهاً أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى تقوم بالإشراف مجانا على الجوانب الفنية مجاناً فضلاً عن أن التعاقد على خطوات تنفيذ المشروع يكون مباشرة بين الأهالى والمقاول المسئول عن التنفيذ

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