برنامج الغذاء العالمى يدعم المناطق الأكثر احتياجًا فى سيدى برانى بمطروح

ينفذ برنامج الغذاء العالمى عملية توزيع كميات من الدقيق وزيت الطعام بالمناطق الأكثر احتياجًا والأكثر فقرًا فى مناطق غرب سيدى برانى بمحافظة مرسى مطروح ضمن مشروع "تمكين سبل العيش بمحافظة مطروح".

وصرح الدكتور سيد خليفة، المشرف العام على الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة ومشروعات برنامج الغذاء العالمى بأن البرنامج يقوم الآن بتوزيع ما يقرب من 140 طنًا من الدقيق الفاخر وأكثر من 7 أطنان من زيت الطعام إلى الأماكن الأكثر احتياجًا والأكثر فقرًا بقرى أبو زريبة والرابية ومناطق أوجارين وبق بق غرب مدينة سيدى برانى ضمن المساعدات التى يقدمها البرنامج .

وأكد "خليفة" أن البرنامج بصدد تقديم الدعم لعدد 20000 أسرة بمناطق عدة وذلك ضمن برنامج الغذاء العالمى الذى يقوم بأكثر من نشاط يخدم تلك المناطق ومنها إنشاء مدارس بالقرى المحرومة بالتعاون مع القوات المسلحة وأنشطة أخرى تتعلق بالمرأة بالمناطق الصحراوية وتقديم الرعاية الصحية بالتعاون مع مديرية الصحة بمطروح ومركز التنمية المستدامة لموارد مطروح .

وأشار رئيس البرنامج إلى أنه يسعى حاليًا إلى استصلاح عدد من الأراضى عن طريق حفر الآبار الجوفية التى تساعد فى زيادة الرقعة الزراعية بالإضافة إلى دعم مجال الثروة الحيوانية بمحافظة مطروح .

وقال محمود سليمان مدير توزيع المعونة ببرنامج الغذاء العالمى إن المشروع يخدم ما يقرب من5000 أسرة حيث تحصل كل أسرة على ما يقرب من 100 كيلو جرام من الدقيق بالإضافة إلى 7 زجاجات زيت طعام.

>يذكر أن البرنامج جاء بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار القرار رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٥، بالموافقة على العقد التنفيذى الموقع فى القاهرة بتاريخ ١٨/٦/٢٠١٣، بين الحكومة المصرية وبرنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة بشأن مساعدة البرنامج لخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة- البرنامج القطرى (٢٠١٣-٢٠١٧). ويختص هذا القرار بالمكون الثالث، المتعلق بتأمين سبل العيش. وخلق أصول للمجتمعات الريفية الفقيرة. المكون الفرعى، المجتمعات الهشة بمحافظة مطروح.