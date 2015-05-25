بالصور.. "ثقافة الإسماعيلية" تفتتح مشروع "أهالينا" بقرية الظاهرية

قالت شيرين عبد الرحمن، مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، إن الفرع نظم افتتاح مشروع أهالينا بالإسماعيلية، وذلك بقرية الظاهرية برئاسة سليمان حمضى، تحت رعاية اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، والكاتب محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسعيد الهمشرى رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى.

وأشارت مدير ثقافة الإسماعيلية إلى أن قرية الظاهرية ضمن القرى الأكثر احتياجًا والتابعة لمركز ومدينة التل الكبير، برئاسة المهندس محمد شيحة، وتضمن الافتتاح محاضرة حول المورث الشعبى وأثره فى تكوين الشخصية المصرية ودور المرأة فى المحافظة وألقتها د. ماجدة عطا، مدير عام مكتبة مصر العامة، كما تضمن ورشة لرسوم الأطفال للمدربة إيمان سلام واكتشاف للمواهب.

وتم توزيع أعداد من مجلة قطر الندى من مطبوعات الهيئة العامة لقصور الثقافة على الأطفال المشاركين وألقى كل من الشاعر إسماعيل محمد إسماعيل، والشاعر عبد العزيز إمام، أشعارًا فى حب مصر، ثم اختتم الحفل بعرض لفرقة التل الكبير للإنشاد الدينى والتابعة لبيت ثقافة التل الكبير برئاسة أميرة الجاويش التابع لفرع ثقافة الإسماعيلية.



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جانب من منصة الافتتاح



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رئيس إقليم القناة يتحدث لأهالى الظاهرية



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الأطفال يرسمون فى إحدى قاعات القرية



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تدريب الأطفال على الرسم



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الدكتورة ماجدة عطا أثناء الاحتفال



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جانب من الحضور