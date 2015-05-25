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9 آلاف جنيه إعانة تشجيعية لمخترعة وبطل كمال أجسام فى بنى سويف

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9 آلاف جنيه إعانة تشجيعية لمخترعة وبطل كمال أجسام فى بنى سويف 9 آلاف جنيه إعانة تشجيعية لمخترعة وبطل كمال أجسام فى بنى سويف
قرر المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، صرف 5 آلاف جنيه لطالبة مخترعة لمساعدتها للسفر والمشاركة فى معرض (IYIA) للإبداع والعلوم التابع لإحدى جامعات إندونيسيا، خلال يونيو القادم.

كما قرر المحافظ صرف 4 آلاف جنيه للكابتن أسامة على عويس مقيم بقرية أطواب مركز الواسطى، لمساعدته فى استكمال استعداداته للالتحاق بمنتخب لكمال الأجسام، للمشاركة فى منافسات بطولة كأس العالم القادم، وذلك بعد حصول اللاعب على المركز الأول فى بطولة الجمهورية للدرجة الأولى ممتاز 2014/2015 فى وزن فوق الـ100 كيلو، بالإضافة إلى إحرازه بطولة كـأس مصر لكمال الأجسام هذا العام، وبطولة الجمهورية للشركات 2014، والمركز الأول فى المسابقات المحلية داخل المحافظة.

وفى سياق آخر قرر المحافظ صرف 2000 جنيه مساعدة مالية عاجلة للمواطن محمد بكرى محمود، لمعاناته من ظروف صحية ومعيشية حرجة، حيث أجريت له عملية استئصال طحال، بالإضافة إلى إصابته بفيروس سى، ومرض القلب ويحتاج إلى نقل دم بصفة مستمرة.

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مصر 365

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