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وفد من الإدارة الهندسية يضع خطة تطوير مرسى إسنا بالأقصر

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وفد من الإدارة الهندسية يضع خطة تطوير مرسى إسنا بالأقصر وفد من الإدارة الهندسية يضع خطة تطوير مرسى إسنا بالأقصر
تفقد وفد من الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة، اليوم الاثنين، مرسى إسنا السياحى الجديد والقديم، فى الأقصر .

وضم الوفد كلاً من العميد شريف حسان على من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالقاهرة، والمهندس ياسر فاروق مدير إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس ملاك لمعى التنمية السياحية بمنطقة جنوب الصعيد، وذلك لعرض المشاركة فى عمل خطة لتطوير ورفع كفاءة المرسى.

وشارك فى الجولة التفقدية لمرسى إسنا السياحى كل من المهندس يوسف كمال محمد مدير المشروعات بالإدارة الهندسية بإسنا والمهندس ياسر عشاوى رئيس المياه والصرف الصحى والمهندس ناجح رمضان صالح مدير إدارة كهرباء إسنا والمهندسة الشيماء ضاحى شعبان مدير هندسة حماية نيل السباعية.

وعاين الوفد المرسى الجديد والقديم على أرض الواقع، وذلك لعمل مشروع تطوير المرسى، فى الطريق من مجلس المدينة القديم إلى مسجد أبو هاشم بمعدل 750 مترًا، وذلك لبدء التنفيذ خلال الفترة المقبلة بعد طرح المشروع وعرضه أمام المسئولين التنفيذيين.

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مصر 365

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