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بالصور.. ختام مبادرة لنظافة مستشفى الإسماعيلية العام

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اختتمت مساء اليوم الاثنين مديرية الصحة بالإسماعيلية مبادرة لتنظيف المستشفى العام، وذلك بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تحت إشراف وبحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والدكتور هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة ومحمد رمضان رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية ورؤساء الأحياء وحسن الجاويش مدير عام مديرية وجمال محمود مدير عام القوى العاملة والهجرة وحشد كبير من الشباب أبناء الاسماعيلية ومشاركة كبيرة من مواطنى الاسماعيلية والعاملين والأطباء والتمريض والإداريين بالمستشفى.

وقام الجميع بحملة مكثفة لرفع كافة المخلفات والقمامة وطلاء الحوائط والجدران والسلالم وذلك من اجل استعادة الوجه الجمالى والحضارى للمستشفى تحت رعاية اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية وتحت شعار " ياالله ننظفها ".

شباب الاسماعيلية اثناء المبادرة -اليوم السابع -5 -2015
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شباب الاسماعيلية اثناء المبادرة

مواطنون وقيادات اثناء الحملة -اليوم السابع -5 -2015
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مواطنون وقيادات اثناء الحملة

وكيل وزارة الصحة اثناء دهان اسرة المرضى -اليوم السابع -5 -2015
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وكيل وزارة الصحة اثناء دهان اسرة المرضى

الشناوى مع شباب وفتيات الاسماعيلية فى احد الطرقات -اليوم السابع -5 -2015
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الشناوى مع شباب وفتيات الاسماعيلية فى احد الطرقات

بعض السيدات والفتيات اثناء الحملة -اليوم السابع -5 -2015
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بعض السيدات والفتيات اثناء الحملة

نظافة الغرف من الداخل -اليوم السابع -5 -2015
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نظافة الغرف من الداخل


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مصر 365

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