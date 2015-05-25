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بالصور.. أهالى الرمادى بأسوان يحذرون المسئولين من اقتلاع الأشجار بالصيف

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فى الوقت الذى نقترب فيه من فصل الصيف وترتفع درجات الحرارة بشدة، يعانى أهالى محافظة أسوان من حرارة الشمس القاسية، ويفرون مسرعين إلى شجرة يستظلون تحتها.

واشتكى أهالى مركز إدفو شمال أسوان من قيام المسئولين بالوحدة المحلية لقرية الرمادى قبلى، باقتلاع عدد كبير من الأشجار أمام الوحدة المحلية والمنطقة المحيطة بها، مشيرين إلى أن هذه الأشجار أخذ نموها فترة كبيرة من الزمن يصل لست سنوات أحياناً، ومؤكدين أن سبب اقتلاعها هو الحفاظ على الشكل الجمالى والمنظر العام، دون مراعاة احتياج أبناء أسوان لظل الأشجار والأكسجين الخارج من النباتات "على حد قولهم".

الأشجار المقتلعة أمام الوحدة المحلية للرمادى بأسوان -اليوم السابع -5 -2015
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الأشجار المقتلعة أمام الوحدة المحلية للرمادى بأسوان

جانب من تقطيع غصون الأشجار -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من تقطيع غصون الأشجار

الوحدة المحلية للرمادى تقتلع الأشجار رغم ارتفاع درجة الحرارة -اليوم السابع -5 -2015
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الوحدة المحلية للرمادى تقتلع الأشجار رغم ارتفاع درجة الحرارة

أشجار متقطعة -اليوم السابع -5 -2015
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أشجار متقطعة

شجرة مقتلعة من أسفلها -اليوم السابع -5 -2015
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شجرة مقتلعة من أسفلها

شجرة منشورة بآلة حادة من أسفلها -اليوم السابع -5 -2015
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شجرة منشورة بآلة حادة من أسفلها


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