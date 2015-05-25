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سقوط طالبة مواطنة من الطابق الثاني في مدرسة برأس الخيمة

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سقوط طالبة مواطنة من الطابق الثاني في مدرسة برأس الخيمة سقوط طالبة مواطنة من الطابق الثاني في مدرسة برأس الخيمة

تعرضت طالبة للسقوط من الدور الثاني من إحدى المدارس الحكومية في إمارة رأس الخيمة، وقد لحقت بها بعض الإصابات المتوسطة، ونقلت على إثرها إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 وتعود تفاصيل الحادث إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات من إحدى المدارس بالإمارة يفيد بسقوط طالبة مواطنة (15) سنة من الدور الثاني، وعلى الفور تم تحرك كافة الجهات ذات الاختصاص بشرطة رأس الخيمة لموقع المدرسة، وتم نقل الطالبة على الفور لأقرب مستشفى حيث تبين تعرضها لإصابات متوسطة في أنحاء متفرقة من جسدها.

وجاري الوقوف على أسباب وملابسات الحادث لمعرفة كيفية وأسباب سقوط الطالبة، كما تم الانتقال لمقر المستشفى للاطمئنان على صحة الطالبة وطمأنة ذويها.
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