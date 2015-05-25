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انتقالات - الأهلي: لن نستسلم في صفقة إيفونا.. ولم نحسم أمر المعارين

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انتقالات - الأهلي: لن نستسلم في صفقة إيفونا.. ولم نحسم أمر المعارين انتقالات - الأهلي: لن نستسلم في صفقة إيفونا.. ولم نحسم أمر المعارين

لم يستسلم الأهلي بعد في صفقة ماليك إيفونا مهاجم الوداد المغربي بحسب تصريحات وائل جمعة مدير الكرة في القلعة الحمراء.

إيفونا هو قائد الوداد المغربي، يرغب الأهلي في ضمه لكنه حتى الآن يجد منافسة قوية من أندية خليجية.

وأضاف جمعة في تصريحاته للصحفيين اليوم الاثنين "كذلك هناك عرض فرنسي وصل للاعب".

ثم استدرك "لكن في النهاية لازل التعاقد مع اللاعب ممكنا. لن نستسلم في صفقة إيفونا مبكرا".

ويرغب الأهلي في ضم المهاجم الجابوني الدولي لدعم خط المقدمة الذي يضم عماد متعب وأحمد عبد الظاهر وبيتر إيبيمبوي وصلاح الدين سعيد.

في الإطار ذاته، أكد جمعة أن الأهلي لم يحسم بعد أمر اللاعبين المعارين خارجه.

وأفصح "لا نعرف بعد من سيعود ومن سيتم التعامل معه بشكل مختلف. الأمر في يد لجنة الكرة".

وتحدث "لا يمكن حسم هذه الأمور الآن، خاصة أن هناك العديد من اللاعبين الذين يتألقون مع الفرق التي خرجوا لها معارين مثل عمرو وردة مع الاتحاد السكندري".

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فيديو اليوم السابع