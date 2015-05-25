بالصور.. محافظ المنيا في جولة تفقدية لـ«محطات الوقود»

قام اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، في الساعات الأولى من اليوم بجولة مفاجئة لإحدى محطات الوقود بوسط مدينة المنيا، وذلك للتأكد من توافر السولار و البنزين وبيعها للمواطنين طبقا للأسعار الجديدة دون التلاعب في تلك الأسعار أو تهريب المنتجات البترولية للسوق السوداء.

رافقه في الجولة، دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، حيث تابع المحافظ عملية بيع البنزين والسولار بالمحطة، واستمع إلى عدد من المترددين عليها، وأكد على ضرورة الإشراف المباشر على محطات تموين الوقود بجميع أنحاء المحافظة، والمتابعة اليومية للوارد من مختلف الأصناف البترولية لضمان توزيعها بعدالة.

تابع المحافظ عملية بيع البنزين والسولار بالمحطة، مؤكدًا ضرورة الإشراف المباشر على محطات تموين الوقود بجميع أنحاء المحافظة، والمتابعة اليومية للوارد من مختلف الأصناف البترولية لضمان توزيعها.

وكلف المحافظ مباحث التموين بتشديد الرقابة علي تلك المحطات وعدم السماح بظاهرة الجراكن ومتابعة الكميات الواردة لتلك المحطات و بيعها للأهالي، والعمل على تنظيم حملات مفاجئة من مفتشي مديرية التموين للمرور على جميع محطات الوقود على مستوى المحافظة لتحقيق الرقابة التموينية المشددة علي الوجه الأكمل.