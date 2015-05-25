أزمة بين القبائل العربية وشيوخ حلايب وشلاتين بسب «دائرة انتخابية»

تصاعدت الخلافات بين مجلس القبائل العربية، وبين شيوخ وشباب القبائل بحلايب وشلاتين وابورماد جنوب محافظة البحر الاحمر، بعد إعلان مجلس القبائل مناشدة الرئيس السيسي بضم مرسي علم لدائرة حلايب الانتخابية، حيث اعلن شيوخ القبائل بحلايب وشلاتين عقد مؤتمرا جماهيريا خلال ايام بمشاركة مختلف القبائل لاعلان رفضهم ضم مدينة مرسي علم لدائرة حلايب وشلاتين الانتخابية، وانهم يرفضون تصريحات مجلس القبائل العربية حول ضم مرسي علم للدائرة.

وأكد شيوخ القبائل أنهم لم يطالبوا بضم مدينة مرسي علم لدائرة حلايب وشلاتين، ولم يناشدوا الرئيس السيسي بضم مدينة مرسي علم لدائرة حلايب وشلاتين وأن مرسي علم غير تابعة لحلايب او شلاتين إداريا أو جغرافيا.

وأكد الشيخ محمد سدو، الناطق باسم قبائل حلايب وشلاتين، أن المؤتمر سيعلن بشكل قاطع عدم موافقتهم علي ضم مرسي علم لدائرة حلايب وذلك لعدة اعتبارات يجب استمرار استبعاد مدينة مرسي علم من تكوين الدائرة لان مدينة مرسي علم ليست منطقة حدودية وانها تبعد عن مدينة حلايب نحو 400 كيلو متر، وانها الاقرب للدائرة الثانية التي تضم سفاجا والقصير بـ 130 كيلو متر، وأن عدد الناخبين بمرسي علم يصل 7 آلاف ناخب ويتجاوز ثلث عدد الناخبين الذين تضمهم حلايب وشلاتين وابورماد وهو 10 الاف ناخب فقط وان غالبية الناخبين بمدينة مرسي علم من العاملين بالسياحة والتعدين والغطس والمغتربين من محافظات الصعيد والوجه البحري ولا ينتمون لقبائل المنطقة وأن نجاح أي مرشح من مرسي علم لا يمثل أي جدوي أو فائدة لحلايب وشلاتين لعدم درايته بمطالب واحتياجات المنطقة وسكانها ويحرم المنطقة من التمثيل البرلماني.

واضاف سدو أن شيوخ القبائل قرروا سرعة مخاطبة الرئاسة ومجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات بأن المطالبين بضم مدينة مرسي علم لحلايب وشلاتين لا يمثلون ابناء المنطقة وأن تكون الدائرة لابناء حلايب وابورماد وشلاتين فقط.

وكشف حسن هدل شيخ مشايخ حلايب وراس حدربه أن جميع لقاءات شيوخ القبائل مع الرئيس السيسي طالبوا فيها بتمثيل حلايب وشلاتين وأبو رماد بدائرة مستقلة كما نص الدستور، وأن ضم مرسي علم للدائرة يهدد بعدم تمثيل حلايب وشلاتين في البرلمان المقبل.