السجن المشدد 3 سنوات لعاطل لاتجاره فى الحشيش بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم جاد – م – ج عاطل، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش، بدائرة مركز طما.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد النبى كامل، وعضوية المستشارين سامى وجيه وأحمد محمد فراج، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

وترجع وقائع القضية إلى شهر فبراير عام 2014 بدائرة مركز طما، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش على نطاق واسع بدائرة المركز، وترويجها على عملائه.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.