رفض استئناف طبيب على حبسه 45 يوما بتهمة حيازة منشورات

رفضت محكمة جنايات القاهرة الاستئناف المقدم من طبيب بمستشفى الرمد و6 آخرين، على قرار حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات، بتهم حيازة منشورات مناهضة لثورة 30 يونيو، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون بالشروق، وهم كل من عادل جاب الله مهندس زراعى، عماد جاب الله مهندس ميكانيكى، عصام إبراهيم، طبيب بمستشفى الرمد، محمد أحمد مندوب بالشركة الألمانية لأجهزة قياس الضغط، أحمد سعود عامل، أحمد السيد حاصل على دبلوم، محمد أحمد حاصل على دبلوم.

ودفع أبو الطيب الحجاج، محامى المتهمين، ببطلان تحريات الضبط والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لعدم وجود المتهمين فى حالة من حالات التلبس طبقا لما نصت عليه المادة 30 إجراءات جنائية، ولعدم وجود تحريات جدية، ولعدم وجود أحراز طبقا لما نصت علية المادتين 56 و57 إجراءات جنائية.

كما دفع ببطلان التحقيقات التى أجرتها النيابة لعدم عرض المتهمين عليها خلال المدة التى حددها القانون وهى 24 ساعة طبقا لما نصت عليه المادة 36 إجراءات جنائية، بالإضافة لعدم المعقولية وكيدية التلفيق.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية 789 لسنة 2015 إدارى الشروق، الانضمام لجماعة إرهابية، تعطيل مصالح الدولة، تعطيل الطرق والمواصلات، حيازة أسلحة وذخائر، حيازة منشورات.

وكانت قوات قسم الشروق ألقت القبض على المتهمين بعد ورود تحريات بتجمعهم داخل شقة الطبيب، بهدف التخطيط للتظاهر وارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة.