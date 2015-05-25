ضبط 250 كيلو بانجو بالقرب من قناة السويس الجديدة بالإسماعيلية

تمكنت مباحث حرس الحدود، المعينة على الجانب الشرقى لقناة السويس، من ضبط 100 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر تزن ما يقرب من 250 كيلو.

وجاء ذلك أثناء ممارسة أفراد قوات حرس الحدود أعمالها، وشاهدوا 4 أشخاص يقفون بالقرب من قناة السويس، وفور مشاهدتهم القوات فروا هاربين تاركين كمية من الأجولة، وبفتحها تبين أن بداخلها 100 لفافة من نبات البانجو المخدر، تزن ما يقرب من 250 كيلو جرام.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1318 لسنة 2015 جنايات القنطرة شرق، وبعرض المحضر على النيابة، قرر المستشار عبد المعز الخطيب، وكيل نيابة القنطرة غرب، بإشراف المستشار محمد العوضى، رئيس النيابة الكلية، بتكليف مباحث المخدرات بإجراء التحريات عن الواقعة.