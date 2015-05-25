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حالتك النفسية تؤثر على جلدك وشعرك وأظافرك

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حالتك النفسية تؤثر على جلدك وشعرك وأظافرك حالتك النفسية تؤثر على جلدك وشعرك وأظافرك
يشعر الكثيرون بالقلق و التوتر و الشد العصبي بسبب ظروف الحياة، وهو ما يؤثر بشكل سلبى علي حياة الإنسان وعلى صحته الجسمانية، مما يجعله أكثرعرضة للإصابة ببعض الأمراض.

وفى هذا السياق يشير الدكتورهانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية و رئيس المركز القومى للبحوث سابقا إلى أن هناك العديد من الدراسات العلمية التى تؤكد أن شعور الشخص بالتوتر والقلق يؤثر بشكل سلبى على أعضاء جسمه كالقلب و الكبد و الكلي و الجهاز التنفسي.

و يؤكد رئيس المركز القومى للبحوث السابق أن أول جزء من أجزاء الجسم التي تتأثر بشكل سلبي هو الجلد والشعر ، لأنه يتأثر بالضغوط النفسية و التوتر، و لذلك نجد أن الشخص الذى يتعرض لهذه الضغوطات النفسية و التوتر يتعرض لتساقط و ضعف الشعر.

وأوضح أن ضعف الأظافر و ظهور التجاعيد المبكرة و الإصابة بحبوب الوجه و الأكزيما الجلدية و التعرض للإصابة بالثعلبة، من أثار ونتائج التعرض للضغوط النفسية و التوتر والعصبية و القلق.
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