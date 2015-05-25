حالتك النفسية تؤثر على جلدك وشعرك وأظافرك

يشعر الكثيرون بالقلق و التوتر و الشد العصبي بسبب ظروف الحياة، وهو ما يؤثر بشكل سلبى علي حياة الإنسان وعلى صحته الجسمانية، مما يجعله أكثرعرضة للإصابة ببعض الأمراض.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضح أن ضعف الأظافر و ظهور التجاعيد المبكرة و الإصابة بحبوب الوجه و الأكزيما الجلدية و التعرض للإصابة بالثعلبة، من أثار ونتائج التعرض للضغوط النفسية و التوتر والعصبية و القلق.
وفى هذا السياق يشير الدكتورهانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية و رئيس المركز القومى للبحوث سابقا إلى أن هناك العديد من الدراسات العلمية التى تؤكد أن شعور الشخص بالتوتر والقلق يؤثر بشكل سلبى على أعضاء جسمه كالقلب و الكبد و الكلي و الجهاز التنفسي.
و يؤكد رئيس المركز القومى للبحوث السابق أن أول جزء من أجزاء الجسم التي تتأثر بشكل سلبي هو الجلد والشعر ، لأنه يتأثر بالضغوط النفسية و التوتر، و لذلك نجد أن الشخص الذى يتعرض لهذه الضغوطات النفسية و التوتر يتعرض لتساقط و ضعف الشعر.
وأوضح أن ضعف الأظافر و ظهور التجاعيد المبكرة و الإصابة بحبوب الوجه و الأكزيما الجلدية و التعرض للإصابة بالثعلبة، من أثار ونتائج التعرض للضغوط النفسية و التوتر والعصبية و القلق.
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