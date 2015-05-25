5 حيل لوجبة عشاء لذيذة وصحية أثناء الرجيم

الزيادة في الوزن والإصابة بالسمنة مشكلة يعانى منها الكثيرون، ويقومون باتباع العديد من الأنظمة الغذائية للتخلص منها. وتعد وجبة العشاء من أهم الوجبات التى تؤثر فى مدى نجاح النظام الغذائى.

وحول ذلك تشيرالدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن الاهتمام بالتغذية الصحية والسليمة من أهم الأشياء التى يمكن أن تساعدك فى التخلص من الوزن الزائد وتجنب الزيادة فى الوزن.

وتتابع د. علا، أن الاهتمام بنوعية الغذاء فى وجبة العشاء التى يتناولها الشخص أثناء اتباعه النظام الغذائى تعد من أهم الخطوات والعوامل التى تساعد على التخلص من الوزن الزائد.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية بعض المقترحات والحيل المختلفة لوجبة العشاء أثناء اتباع الأنظمة الغذائية الصحية، ومنها :

1- يمكنك تناول الخضراوات بكل أنواعها والتى تحتوى على سعرات حرارية منخفضة، ويمكنك طهيها على البخار أو مسلوقة.

>2- يمكنك تناول الأسماك المشوية أو طبق من سلطة التونة ثلاث مرات أسبوعيًا.

>3- يمكنك تناول الزبادى.

>4- الفواكه كالتفاح والكمثرى والبرتقال والجريب فروت.

>5- صدور الدجاج.

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