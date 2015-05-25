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تعرف على "البريسبى ليزر" ودوره فى الاستغناء عن نظارة القراءة

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تعرف على "البريسبى ليزر" ودوره فى الاستغناء عن نظارة القراءة تعرف على "البريسبى ليزر" ودوره فى الاستغناء عن نظارة القراءة
من المعروف أن استخدام أشعة الليزر فى علاج مشاكل الإبصار وأمراض العيون، يعد من أحدث وأنجح التقنيات الطبية المتبعة فى السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من التقدم الكبير الذى تشهده تلك التقنية، إلا أنها لا تقدم عونا أو حلا بديلا عن النظارة الطبية المستخدمة فى القراءة.

وعن الحل البديل والنهائى للنظارة الطبية المخصصة للقراءة، يقول أستاذ ورئيس قسم الرمد بجامعة السويس الدكتور حسين النحاس، أن هناك تقنية تعد الأقل انتشارًا فى علاج مشاكل الإبصار وتسمى "البريسبى ليزر"، وهى من الوسائل العلاجية البديلة عن ارتداء النظارة الطبية الخاصة بالقراءة.

وعلى الرغم من مدى فاعلية تلك التقنية ونجاحها فى تقديم حلول لا يمكن لليزك أن يقدمها للمرضى، إلا أنها لم تلق النجاح المتوقع منها فى هذا الأمر، وبالتالى فاستخدامها ظل محدودا إلى أن توقف أغلب الأطباء عن الاستعانة بها.

وترجع الأسباب وراء عدم انتشار تلك التقنية، إلى طبيعة الآثار الجانبية التى يشعر بها المريض بعد العلاج، وأهمها الزغللة وعدم تركيز الرؤية، وتطلبها وقتا طويلا حتى يتم التأقلم عليها، ونتيجة لتلك الأسباب ضعف الإقبال عليها بصورة كبيرة.
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